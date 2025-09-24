YouTube снимет ограничения с аккаунтов, заблокированных за фейки о ковиде

Видеосервис YouTube сообщил, что даст возможность возобновить работу аккаунтам, которые были заблокированы за видео, сочтенные дезинформацией о пандемии COVID-19 или президентских выборах в США в 2020 году. Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на письмо юриста корпорации Alphabet (ей принадлежит YouTube) Дэниела Донована, направленное республиканцу Джиму Джордану, главе Комитета Палаты представителей по судебным вопросам.

Господин Донован сообщает, что в ближайшее время блогеры, аккаунты которых были заблокированы навечно, смогут подать заявления об их восстановлении, так как новые правила YouTube «позволяют более широкий круг высказываний о COVID и честности выборов». Он также написал, что администрация экс-президента США Джо Байдена оказывала на компанию «недопустимое» давление с требованием удалять видео такого рода, например, с критикой одобренных вакцин от COVID-19.

Президент США Дональд Трамп и его сторонники активно критиковали соцсети за то, что те, по их мнению, чаще блокировали посты с выражением консервативных взглядов, поддержки господина Трампа, с критикой локдаунов и вакцин во время пандемии и т. д. После прихода господина Трампа к власти технологические компании стали менять свою политику — например отказываться от программ фактчекинга — и налаживать связи с новой администрацией. YouTube ранее уже сообщил о смягчении норм модерирования.

Яна Рождественская