Боксу — боксово

Через два года после своего создания World Boxing (WB), структура, возникшая как альтернатива постоянно конфликтовавшей с Международным олимпийским комитетом (МОК) Международной боксерской ассоциации (IBA) и добившаяся права отвечать за турнир по боксу на следующей летней Олимпиаде, меняет президента. Преемником покидающего пост голландца Бориса ван дер Ворста может стать кто-то из суперзвезд бокса — либо казахстанец Геннадий Головкин, либо украинец Владимир Кличко, но победителю придется иметь дело с федерацией, к деятельности которой — и чисто спортивной, и коммерческой — возникла уже куча вопросов и претензий.

Фото: Al Bello / Getty Images Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин является наиболее вероятным кандидатом на должность президента World Boxing

В мире бокса возникла любопытная интрига, связанная с самой молодой в нем крупной структурой. Речь о World Boxing. Эта федерация была создана в 2023 году как альтернатива Международной боксерской ассоциации во главе с россиянином Умаром Кремлевым, в течение нескольких лет находившейся в состоянии постоянно обостряющегося конфликта с Международным олимпийским комитетом. Одним из его следствий была угроза со стороны МОК исключить бокс из программы Олимпиады.

WB, напротив, подчеркивала полную лояльность головной спортивной организации, а весной, несмотря на молодость и, по сути, отсутствие какого-либо внятного бэкграунда, добилась от нее так называемого временного признания. Оно, в частности, означало наделение федерации ответственностью за проведение турнира по боксу на следующей летней Олимпиаде, которая состоится в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Интригу же спровоцировало опубликованное WB открытое письмо ее главы и идейного вдохновителя Бориса ван дер Ворста.

Нидерландский функционер объявил о том, что не будет участвовать в назначенных на ноябрь президентских выборах и покинет пост.

Свое решение он объяснил тем, что решил ключевую из поставленных задач, заключавшуюся в появлении «крепкой и официально признанной» федерации, под эгидой которой будут проводиться крупнейшие состязания.

Официально претенденты на освобождающуюся должность еще не зарегистрированы. Однако специализирующиеся на боксе медиаресурсы и Insidethegames предполагают, что за нее будут бороться три человека. Это наряду с руководителем Федерации бокса Греции Харисом Мариолисом две крайне примечательные фигуры. Оба вероятных кандидата не просто знаменитости бокса, а знаменитости высшего эшелона.

Казахстанец Геннадий Головкин в прошлом десятилетии был чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг), поднимался на верхнюю строчку престижных классификаций сильнейших бойцов вне зависимости от категории. Украинец Владимир Кличко с середины нулевых в течение целого десятилетия царил в весе супертяжелом и на пике выглядел совершенно неуязвимым. И Головкин, и Кличко пользовались огромной популярностью у болельщиков.

При этом Insidethegames предпочтение отдает все-таки Геннадию Головкину по вполне понятной причине. Все дело в том, что у него, в отличие от возможных конкурентов, уже есть неплохой функционерский бэкграунд.

В 2024 году Головкин возглавил Национальный олимпийский комитет Казахстана, а в World Boxing под его началом олимпийская комиссия — учитывая обстоятельства, возможно, наиболее важная для структуры.

Кто бы ни оказался преемником Бориса ван дер Ворста, ему придется разбираться с довольно тяжелым наследием, оставленным первым президентом World Boxing. В действительности проблем он успел накопить ничуть не меньше, чем достижений. И они касаются фактически всех аспектов деятельности федерации.

Скажем, до сих пор вызывает сомнение, что она превратилась в реально объединившую боксерский мир платформу. Сама WB указывает, что в ее состав входят около 120 национальных ассоциаций. Однако в дебютном для федерации чемпионате мира, который прошел в сентябре в Ливерпуле, выступили представители всего 68 стран — это исключительно скромная география. А среди женских команд не оказалось высоко котирующейся французской. Она не приехала в Ливерпуль из-за введенных WB вслед за IBA и Международной федерацией легкой атлетики (World Athletics) гендерных тестов. Выяснилось, что они противоречат законодательству Франции. Французская сторона жестко критиковала Бориса ван дер Ворста и его коллег за поспешность с их имплементацией и непродуманность регламента.

Кроме того, есть подозрения насчет того, что, говоря о «крепости» и «устойчивости» положения World Boxing, уходящий президент приукрашивал ситуацию.

О дефиците ее финансовых ресурсов свидетельствует хотя бы то, что устроенный в WB в феврале аудит выявил «перегруженность» долговыми обязательствами, а заем от Федерации бокса США на сумму $250 тыс. она никак не может закрыть.

Алексей Доспехов