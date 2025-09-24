Правительство России запустит электронную очередь на «Верхний Ларс»

С 1 октября 2025 года на автомобильном пункте пограничного пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе будет запущена электронная очередь. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства России.

Соответствующее решение было принято по итогам совещания у вице-премьера Виталия Савельева по развитию пунктов пропуска через государственную границу.

В правительстве отметили, что это позволит упорядочить потоки движения и ускорить прохождение государственной границы с Грузией.

Ранее о введении резервирования даты и времени подъезда к терминалу автомобильного пункта объявили в Северо-Кавказском таможенном управлении. Согласно их сообщению, заявку на проход через «Верхний Ларс» можно будет оставить в государственной информационной системе электронных перевозочных документов.