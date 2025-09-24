С Обь-Иртышского пароходства требуют взыскать 1,5 млрд рублей за разлив топлива

Росприроднадзор подал иск в Арбитражный суд Тюменской области против ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» для взыскания 1,5 млрд руб. за ущерб окружающей среде, сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, 8 июня 2025 года буксир-толкач компании, следовавший по маршруту «Красноярск-Дудинка», получил повреждения в Казачинском районе (Красноярский край). Судно повредило рулевое управление и получило пробоину недалеко от населенного пункта Пороги. В результате буксир сел на мель, что привело к разливу дизельного топлива.

Росприроднадзор провел обследование места разлива и взял пробы воды в разных точках по течению Енисея. Лабораторные исследования показали превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов. Согласно закону «Об охране окружающей среды», юридические и физические лица обязаны компенсировать ущерб, причиненный окружающей среде.

«Росприроднадзор обратился в суд с требованием о взыскании с Общества ущерба, причиненного окружающей среде, в размере 1 538 272 472 руб.»,— говорится в сообщении.

Вопрос о принятии заявления к производству будет решен в течение пяти рабочих дней.

ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» — крупное предприятие водного транспорта в Западной и Восточной Сибири и единственное в Уральском федеральном округе. Основано в 1982 году. Компания обслуживает маршруты от Ямала до Каспия, включая перевозку грузов из Архангельска, Северодвинска и портов на реке Обь до поселков Харасавэй, Бованенково и Сабетта.

Полина Бабинцева