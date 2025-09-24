Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до восьми

В результате атаки ВСУ на Новороссийск пострадали восемь человек. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Ранее было известно о двух погибших и трех пострадавших.

Шестерых раненых доставили в больницу. Трое получили травмы средней тяжести, еще трое находятся в тяжелом состоянии. Из-за падения обломков беспилотников повреждены семь домов, в том числе гостиница «Новороссийск».

Атака произошла днем 24 сентября в центре города. В одном здании продолжают тушить пожар. Также повреждены 20 машин, три из них полностью сгорели. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал жителей оставаться дома.