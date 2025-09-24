Два человека погибли при ударе ВСУ по центру Новороссийска

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск погибли два человека. Еще трое пострадали. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня… в районе гостиницы „Новороссийск“»,— уточнил господин Кондратьев. По его словам, также повреждены пять жилых домов и здание гостиницы. Отражение атаки продолжается. Все службы переведены в режим повышенной готовности.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко в 12:03 мск сообщил, что в городе началось отражение ударов безэкипажных катеров и беспилотников.