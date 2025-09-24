В Рыбинске готовятся к созданию пешеходной зоны

В Рыбинске стартовала подготовка к созданию пешеходной зоны. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Подготовка началась с замены участка теплотрассы на Волжской набережной, рядом с музеем-заповедником. Такие работы снизят риски возникновения аварийных ситуаций, ведущих к раскопкам.

«В Рыбинске срок эксплуатации старых труб подходит к концу, их заменят современными, рассчитанными на 50 лет службы. Работы ведутся в сложных условиях — с минимальным использованием техники и большим объемом ручного труда, так как на небольшом участке проходит около 20 электрических кабелей разной мощности и напряжения»,— сообщил губернатор.

Он добавил, что в этом году территорию асфальтировать не будут. Напомним, что подрядчик для создания пешеходной зоны в Преображенском переулке еще не найден — процедура объявлена, торги состоятся 30 сентября. Сами работы будут вестись с июня по ноябрь 2026 года. Ранее господин Евраев сообщал, что также пешеходной в Рыбинске станет историческая улица Крестовая.

Алла Чижова