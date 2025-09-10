В Рыбинске установят скульптуру фонарщика и ретровелосипед

Объявлен конкурс по поиску подрядной организации, которая займется благоустройством пешеходной зоны — Преображенского переулка в Рыбинске. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта определена в 81,6 млн руб., заказчиком работ выступает МБУ Рыбинска «Управление городского хозяйства». Период работ обозначен следующий — с 8 июня по 11 ноября 2026 года.

Для пешеходной зоны закупают 13 скамеек на чугунных ножках. Также в зоне разместятся велопарковки со скульптурным изображением одного из первых велосипедов. Его сделают по мотивам транспортного средства, принадлежавшего императору Александру III. В пешеходном пространстве появится металлическая скульптура «Фонарщик», а также 16 гранитных столбиков и 15 новых указателей номера дома в ретростиле. Территорию пешеходного пространства выложат тротуарной плиткой и гранитной брусчаткой.

Подрядчика выберут 30 сентября.

Алла Чижова