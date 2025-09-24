В Оренбургской области будут штрафовать за съемку БПЛА

Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области одобрили штрафы за съемку БПЛА и мест их падения, сообщили в региональном парламенте.

С 29 июля в регионе, согласно указу губернатора, действует запрет на съемку беспилотников и мест их падения. Кроме того, запрещена видео- и фотосъемка последствий ударов БПЛА, работы системы противовоздушной обороны, мест расположения, временной дислокации и организации сил и средств Минобороны РФ, мест расположения объектов военной инфраструктуры, промышленности, ЖКХ и т.д.

Областная прокуратура предложила депутатам ввести наказание за несоблюдение указа губернатора. Парламентарии дополнили ст. 7 закона «Об административных правонарушениях в Оренбургской области» штрафами для граждан — от 3 000 до 5 000 руб., должностных лиц — от 30 000 до 50 000 руб., организаций и предприятий — от 300 000 до 1 000 000 руб.

В начале сентября штрафы за съемку и публикацию снимков БПЛА ввели в Самарской области.

Сабрина Самедова