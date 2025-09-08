В Самарской области ввели штрафы за съемку и публикацию снимков с БПЛА

В Самарской области запретили снимать и публиковать фотографии и видео беспилотников (БПЛА) и их применения. Такое решение принял оперативный штаб региона для повышения безопасности и спокойствия граждан.

Наказания предусмотрены за распространение кадров и последствий атак беспилотников, а также данных о временной дислокации Вооруженных сил РФ и силовиков. Также запрещено публиковать информацию о местонахождении военных объектов и инфраструктуры.

Ограничения касаются всех видов съемки и публикации материалов в газетах, журналах, Интернете и социальных сетях.

Андрей Сазонов