Страны СНГ модернизируют объединенную систему ПВО

Страны СНГ проводят мероприятия по развитию объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил секретарь совета министров обороны стран-участниц содружества Юрий Дашкин. Каких-либо подробностей о модернизации системы ПВО он не привел.

«Те договоренности, которые состоялись, уже реализуются, все средства, которые выделяются, используются по назначению»,— заявил ТАСС господин Дашкин.

Секретарь уточнил, что о всех мероприятиях регулярно информируют комитет начальников штабов и совет министров обороны СНГ. «Мы делимся совершенно уникальным опытом применения войск ПВО для того, чтобы обеспечить надежное прикрытие наших государств»,— добавил Юрий Дашкин.

В ноябре 2023 года Минобороны РФ также сообщило о создании единой системы противовоздушной обороны (ПВО) со странами—членами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Россия подписала с каждой из стран соглашения, и они периодически проводят учения с использованием этих систем ПВО.