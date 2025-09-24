Три российские теннисистки выступят на Итоговом турнире WTA в парном разряде

Россиянки Вероника Кудерметова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер квалифицировались на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет в Эр-Рияде с 1 по 8 ноября. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

Вероника Кудерметова выступает в паре с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс. В этом сезоне они стали победительницами Wimbledon. Также дошли до финалов турниров WTA 1000 в Мадриде и Риме. На данный момент Кудерметова и Мертенс занимают четвертое место в чемпионской гонке WTA по итогам сезона, в их активе 4848 очков. Теннисистки выигрывали Итоговый турнир в 2022 году.

Призеры Олимпийских игр-2024 Мирра Андреева и Диана Шнайдер в этом сезоне завоевали два титула WTA в парном разряде — на соревнованиях в Брисбене и Майами. На турнирах Большого шлема они доходили до полуфиналов Открытых чемпионатов Австралии и Франции. Россиянки занимают пятое место в чемпионской гонке WTA, набрав 4651 очков.

Ранее на Итоговый турнир квалифицировались чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд, итальянки Сара Эррани и Джасмин Паолини, а также канадка Габриэла Дабровски и новозеландка Эрин Рутлифф.

Общий призовой фонд Итогово турнира WTA составит более $15 млн. Его действующими победительницами являются Дабровски и Рутлифф.

Таисия Орлова