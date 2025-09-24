Суд приостановил рассмотрение иска ветерана Афганской войны к певице Пугачевой

Савеловский районный суд Москвы оставил без движения иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане к певице Алле Пугачевой. Об этом ТАСС сообщили в суде.

К рассмотрению дела суд приступил накануне. Основанием для регистрации искового заявления стало недавнее интервью госпожи Пугачевой, которое она дала журналистке Катерине Гордеевой (признана иноагентом). Истец обвинил певицу в том, что ее слова опорочили его честь и достоинство как гражданина России, патриота и ветерана. Он просил суд заставить народную артистку СССР выпустить опровержение и компенсировать ему моральный вред.

По мнению истца, певица допустила в интервью высказывания, дискредитирующие президента России, вооруженные силы и правоохранительные органы страны. Особенное внимание мужчина попросил обратить на то, что Алла Пугачева назвала «приличным человеком» Джохара Дудаева, первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики («независимая Чеченская Республика Ичкерия» является террористической организацией и запрещена на территории РФ). Истец уверен, что такие высказывания оскорбляют русский народ.

Ранее ветеран написал на Аллу Пугачеву заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Он попросил ведомства проверить певицу на предмет публичных призывов к осуществлению террористической деятельности (ст.205.2 УК).