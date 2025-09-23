Суд в Москве рассмотрит иск к певице Алле Пугачевой

Савеловский районный суд Москвы зарегистрировал иск ветерана боевых действий Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. Как сообщили в пресс-службе суда, основанием стало недавнее интервью госпожи Пугачевой, опубликованное на Youtube.

В этом видео, по мнению истца, певица допустила высказывания, дискредитирующие президента России, вооруженные силы и правоохранительные органы страны.

Истец обратил особое внимание на слова певицы, восхвалявшие Джохара Дудаева, первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия («независимая Чеченская Республика Ичкерия» является террористической организацией и запрещена на территории РФ). Такие высказывания, убежден Александр Трещев, оскорбляют русский народ.

В исковом заявлении господин Трещев потребовал признать слова Аллы Пугачевой не соответствующими действительности и порочащими его честь и достоинство как гражданина России, патриота и ветерана. Кроме того, он попросил суд обязать певицу опровергнуть свои высказывания и взыскать с нее компенсацию морального вреда.