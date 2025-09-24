В Казани во время рейда в кафе и на стройке обнаружили 13 мигрантов-нарушителей

В Казани полицейские совместно с Росгвардией во время рейда в кафе и на стройке выявили 13 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

В рамках второго этапа операции «Нелегальный мигрант» сотрудники ведомств провели рейд. По итогам мероприятия было составлено 21 административное правонарушение миграционного законодательства. Четверым иностранным гражданам внесены постановления о выдворении из России.

В отношении работодателей, нанявших на работу мигрантов-нарушителей, ведется сбор доказательной базы, они подозреваются в административном нарушении по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что в казанском хостеле полицейские обнаружили 12 нелегальных мигрантов, у них не было необходимых документов.

Марк Халитов