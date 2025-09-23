В Казанском хостеле полицейские обнаружили 12 нелегальных мигрантов

В рамках операции «Нелегальный мигрант» казанские полицейские доставили в отдел полиции двенадцать иностранных граждан в возрасте от 20 до 42 лет. У них не было необходимых документов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

В отношении задержанных составлены административные материалы по статье 18.8 КоАП РФ. Десять человек подлежат выдворению за пределы страны. Кроме того, полицейские проводят проверку для установления лица, допустившего проживание иностранцев в хостеле без необходимых документов.

Ранее сообщалось, что до конца 2026 года в Татарстане может быть продлен запрет на работу мигрантов в 10 сферах.

Анна Кайдалова