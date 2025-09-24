Двое пострадавших в ДТП в Аланье россиян находятся в реанимации без сознания

Десять россиян остаются в больницах после ДТП с туристическим автобусом в турецком городе Аланья. Двое из них находятся в реанимации без сознания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Генконсульство России в Анталье.

«Генконсульство в случае обращений родственников оказывает им консульское содействие и держит на контроле ситуацию с пострадавшими россиянами»,— уточнили агентству в ведомстве.

Утром 23 сентября вблизи Аланьи столкнулись туристический автобус и маршрутка. В Генконсульстве сообщили, что в ДТП попали более 20 россиян, среди них — как минимум двое детей. В больницах оставалось 13 граждан России, трое из них находились в тяжелом состоянии.