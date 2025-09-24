В Самаре ученые исследуют семена растений, побывавшие в космосе с мышами и грибами

Биологи Самарского университета имени Королева начали послеполетные исследования семян-космонавтов, которые побывали в космосе на борту орбитальной биолаборатории «Бион-М» №2. Вместе с ними в полете участвовали мыши и грибы. Об этом сообщает вузовский центр по связям с общественностью.

«Часть семян-космонавтов были сегодня, 24 сентября, высеяны в Ботаническом саду университета на специальной "космической грядке" — ранее, 12 лет назад, здесь уже были высеяны семена, летавшие на первом "Бионе-М" в 2013 году»,— говорится в сообщении.

Семена должны пережить зимние условия и дать всходы весной. Для сравнения, также высеяны семена из контрольной группы, которые не покидали Землю.

Для более точного анализа ученые сформировали две лабораторные группы: семена-космонавты и семена-дублеры, которые будут выращиваться в тепличных условиях. Это позволит минимизировать влияние климатических факторов. Елена Каюрова отметила, что данные по четырем группам всходов помогут определить влияние космического пространства на семена. Уникальность эксперимента в том, что исследуются не сельскохозяйственные культуры, а редкие виды природной флоры, которые более чувствительны к изменениям окружающей среды.

Научная миссия «Бион-М» №2 стартовала 20 августа 2025 года с космодрома Байконур. В космос отправились 75 мышей, около 1,5 тыс. мух-дрозофил, а также грибы, бактерии и семена 25 редких растений. В отряд вошли семена володушки золотистой, тюльпана Шренка, пиона тонколистного и других редких растений. Также отправились семена гвоздики Андржеевского и льна многолетнего, выращенные из семян, летавших на первом «Бионе-М» в 2013 году.

Для размещения семян на борту «Биона-М» №2 использовали мини-отсек размером 16х16х10 см. Семена упаковали в полиэтиленовые пакетики с застежкой «зип-лок».

19 сентября спускаемый аппарат с живыми организмами успешно приземлился в степях Оренбургской области.

Георгий Портнов