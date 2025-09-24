Российские силы ПВО за пять часов сбили 16 беспилотников

Российские средства ПВО в период с 7:00 до 12:00 мск перехватили и уничтожили 16 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны были сбиты в небе над Белгородской областью, Крымом и акваторией Черного моря. Точное число уничтоженных БПЛА не приводится.

В ночь на 24 сентября российские силы ПВО сбили 70 беспилотников. В зону поражения дронов вошли Белгородская, Курская, Ростовская и Волгоградская области, а также Крым и акватория Черного моря.