Умер заслуженный артист России Владимир Вальвачев

Советский и российский актер, заслуженный артист РФ Владимир Вальвачев умер в возрасте 74 лет. О его смерти сообщил Новосибирский музыкальный театр, в котором артист служил с 1982 года. Актер умер 22 сентября.

«Владимир Михайлович был не только талантливым артистом, но и замечательным человеком, чутким и отзывчивым коллегой, верным другом»,— отметили в труппе.

На сцене Новосибирского музыкального театра господин Вальвачев играл в постановках «Сильва», «Мистер Икс», «Веселая вдова» и многих других.