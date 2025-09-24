В поиске пропавших на СВО нашлась аферистка

Жительница поселка под Иркутском использовала группы в социальных сетях, чтобы выйти на родственников пропавших без вести участников СВО. Женщина умело входила к ним в доверие, делясь выдуманной историей о своем потерявшемся близком человеке. На фоне общих интересов она предлагала профинансировать независимую поисковую группу. Полученные деньги присваивала и тратила на свои нужды, а родным сообщала о гибели бойцов. Пострадавшими в рамках возбужденного уголовного дела по факту мошенничества пока проходят несколько жителей Приангарья и Забайкалья. Сотрудники полиции полагают, что число жертв обмана может возрасти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сотрудниками управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Иркутской области пресечена деятельность аферистки, выманивавшей деньги у жен и матерей военнослужащих. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По информации «МВД Медиа», жительница села Хомутово находила в тематических сообществах одного из мессенджеров родственников и близких военнослужащих, пропавших без вести в зоне СВО, и предлагала организовать их поиски. Получив денежные средства, сообщала, что «бойцы погибли».

Источник “Ъ”, знакомый с ходом расследования, рассказывает, что преступная деятельность велась в 2024–2025 годах. Женщина изучала социальные сети, входила в доверие к авторам публикаций о поиске бойцов. Схема была стандартной. Сначала она рассказывала, что сама разыскивает близкого человека, затем предлагала профинансировать независимую волонтерскую группу, специализирующуюся на поисковых работах.

Средняя сумма взноса составляла около 300 тыс. руб., которые требовались для закупки продуктов питания, топлива, оплаты услуг волонтеров и так далее. На деле никакой поисковой группы не существовало, а полученные деньги женщина тратила на свои нужды.

Всего на данный момент известно о «более пяти» потерпевших, живущих в Иркутской области и Забайкальском крае. В общей сложности они перевели более 1,5 млн руб. В полицию с заявлением о мошеннических действиях они начали обращаться практически сразу же после того, как расстались с деньгами. Дело в том, что вошедшая к ним в доверие женщина не смогла достоверно «легендировать» выдуманные поиски и предоставить отчеты о них.

«Узнав о том, что потерпевшие обратились в правоохранительные органы, женщина стала оказывать на них психологическое давление, требуя забрать заявления»,— комментирует ситуацию официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, злоумышленницу задержали по адресу проживания. В настоящее время в ее отношении действует мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемая сотрудничает со следствием. На видео, опубликованном «МВД Медиа», она признается, что «обманула людей через интернет». У следствия есть основания предполагать, что женщина «может быть причастна к серии аналогичных преступлений» и количество пострадавших может вырасти.

По информации источника “Ъ”, злоумышленница действовала в одиночку. Ранее она не была судима, однако «попадала в поле зрения полиции».

Как сообщалось ранее, в мае этого года в Москве арестовали 23 человек по уголовному делу об обмане участников СВО таксистами аэропорта Шереметьево в Москве. Среди арестованных — пятеро полицейских патрульно-постовой службы МВД России. Уголовное дело возбуждено об организации преступного сообщества, кражах и мошенничестве (ст. 210, 158 и 159 УК).

По версии следствия, фигуранты дела похищали деньги у участников конфликта на Украине путем совершения краж, вымогательства и мошенничества. В частности, к военнослужащим могли подходить девушки, которые знакомились и рассказывали выдуманные истории о краже кошелька или потере билета. После этого следовала просьба помочь со средствами. Как вариант участников СВО подозреваемые встречали в аэропорту, предлагали вместе выпить, после чего предлагали помощь в покупке авиабилета, устройстве в гостиницу и другие услуги — все по многократно завышенной цене. Большинство эпизодов связаны с завышенными ценами на такси. Например, водители договаривались довезти «за две тысячи», а в пункте прибытия уточняли, что речь шла о 2 тыс. руб. за километр пути. Или предлагали доехать «по счетчику», который был настроен таким образом, что итоговая сумма оказывалась многократно выше рыночной. Если боец платить отказывался, в ход шли угрозы. В деле установлено не менее 50 потерпевших, а общая сумма ущерба составляет около 3 млн руб.

Влад Никифоров, Иркутск