ВЦИОМ: треть опрошенных россиян матерятся каждый день

Более половины (65%) россиян отрицательно относятся к использованию ненормативной лексики в интернете и соцсетях, следует из результатов опроса ВЦИОМ. При этом выросло число опрошенных, которые матерятся каждый день: в 2008 году об этом говорили 20%, сейчас — 34%.

11% россиян заявили, что ругаются три-четыре раза в неделю, 12% — раз-два в неделю. 5% уверяют, что матерятся раз в пару недель, 9% — раз в несколько месяцев. 23% респондентов якобы вообще не используют ненормативную лексику.

Опрос показал, что чаще нецензурно ругаются мужчины, чем женщины. На вопрос о том, почему люди матерятся, 59% опрошенных ответили, что «просто к слову приходится». 37% считают, что ненормативная лексика помогает «отвести душу», 17% уверены, что мат используют, чтобы оскорбить другого человека.

Участников опроса также попросили прокомментировать законопроект о блокировке материалов, содержащих нецензурные выражения. 71% респондентов «скорее поддерживают» инициативу, против нее высказались 23%.

Опрос ВЦИОМ проводился по телефону 12 сентября. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В августе депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес законопроект, который предполагает блокировку интернет-контента, содержащего нецензурную брань. Он напомнил, что в рамках КоАП нецензурная брань рассматривается как признак правонарушения (в частности, в ст. 20.1 «Мелкое хулиганство»). Это обязывает СМИ цензурировать мат перед выпуском контента в эфир.