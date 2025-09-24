Главный фигурант процесса Саркози—Каддафи Зияд Такиэддин умер в Бейруте

Зияд Такиэддин умер утром 23 сентября в возрасте 75 лет в одной из больниц Ливана, сообщает Franceinfo. Он был ключевой фигурой в деле о ливийском финансировании президентской кампании Николя Саркози в 2007 году. Смерть господина Такиэддина наступила за два дня до того, как французский суд должен вынести решение о возможном финансировании Муаммаром Каддафи президентской кампании Николя Саркози.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зияд Такиэддин

Фото: Charles Platiau / Reuters Зияд Такиэддин

Фото: Charles Platiau / Reuters

Во многом именно на показаниях франко-ливанца Зияда Такиэддина строились сначала обвинения в СМИ, а затем и судебный процесс. В течение многих лет бизнесмен занимался посредничеством в торговле оружием: в 1994 году он участвовал в переговорах о поставках французских военных кораблей Пакистану и Саудовской Аравии. Это стоило ему приговора французского суда за участие в так называемом деле Карачи — коррупционных откатах при покупке французских подводных лодок на общую сумму €84 млн. В 2020 году он был осужден на пять лет лишения свободы, но скрылся от тюрьмы в Ливане.

С 2011 года его обвиняли в посредничестве между французским политиком Николя Саркози, нуждавшимся в деньгах для президентской кампании, и ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Якобы именно Такиэддин возил в Париж чемоданы наличных. Однако за годы расследования его роль в «ливийском деле» так и не прояснилась. Сам он дал следователям не меньше 17 разных версий: деньги то были переданы, то не были; чемоданы он то вез, то категорически отрицал свое участие.

Алексей Тарханов