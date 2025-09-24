Выдача ипотек в Удмуртии сократилась почти на 58% в первом полугодии

Жители Удмуртии оформили в первом полугодии 4,9 тыс. ипотек на общую сумму 18,4 млрд руб. Количество ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) год к году сократилось на 57,8%, общая сумма — на 47,7%, подсчитал «Ъ-Удмуртия» по данным с сайта отделения Банка России по республике.

Средняя ставка по ипотеке в первом полугодии составила 7,4%. Это на 0,6 процентного пункта больше, чем годом ранее. Чаще всего заемные средства брали сроком на 26,5 лет. Общая сумма обязательств по ИЖК на 1 июля достигла 238,1 млрд руб.

«С начала года действует ипотечный стандарт. Он помогает свести к минимуму высокорискованные схемы ипотечного кредитования. В частности, не допустить случаи перечисления денежных средств без согласия заемщика на аккредитив. Он не застрахован государством в отличие от счета эскроу»,— рассказала управляющий отделением Банка России по Удмуртии Татьяна Жиганшина.

Напомним, эксперты круглого стола «Ъ-Удмуртия» называли «Семейную ипотеку» одним из основных драйверов рынка недвижимости на фоне снижения доступности кредитов. Средний размер платежа по ипотеке в регионе — около 36 тыс. руб.

