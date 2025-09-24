Коляда-театр 29 сентября покажет премьеру спектакля «Сарафанное радио»

В Екатеринбурге в Коляда-театре 29 сентября состоится премьера спектакля «Сарафанное радио» в постановке Николая Коляды, говорится на сайте театра.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Комедия затрагивает острую и неоднозначную тему браков с большой разницей в возрасте. Пьеса рассказывает историю Германа, 65-летнего отца семейства, его 45-летней дочери, 40-летнего сына и его новой жены Надежды, которой всего 20 лет. «Для кого-то — ужас: как можно с такой разницей в возрасте соединяться узами брака. А кто-то скажет: а вдруг это любовь?»,— говорится в анонсе спектакля.

Сюжет комедии разворачивается в день бракосочетания, когда молодожены возвращаются после венчания на старую дачу. Традиционное русское застолье с тостами за молодых постепенно перерастает в непредсказуемую гулянку. В ходе выясняются взаимоотношения между членами семьи и ставится под вопрос искренность чувств новоиспеченных супругов. По словам создателя, спектакль обещает быть смешным и узнаваемым, благодаря ярким и колоритным персонажам.

В спектакле играют Александр Кучик, Павел Рыков, Кристина Горбунова, Елена Корницкая. Принимают участие заслуженные артисты РФ Олег Ягодин и Наталья Гаранина, лауреат премии «Золотая маска» Татьяна Зимина.

Коляда-театр основан драматургом Николаем Колядой в Екатеринбурге в 2001 году. Его постановки отличает авторский стиль: гротеск, острая социальная проблематика, сочетание традиций русской психологической школы и уральского театрального темперамента. Среди известных спектаклей: «Оптимистическая трагедия», «Маскарад», «Вишневый сад», «Гамлет», «Трамвай "Желание"», «Баба Шанель», «Старая зайчиха» и другие. Николай Коляда известен своим экспрессивным и провокационным режиссерским стилем.

Есуман Ислонова