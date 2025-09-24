В Китае началась кампания против пессимистов в интернете

Китайское управление киберпространства (CAC) опубликовало программу противодействия «злонамеренному искажению социальных явлений, избирательного преувеличения негативных случаев и использования их как возможности для продвижения нигилистических или иных негативных мировоззрений». По мнению CAC, такие настроения в интернете вызывают у обычных пользователей «чрезмерное принижение себя или усиливают чувства отчаяния и негатива, побуждая других следовать их примеру». Программа рассчитана на два месяца.

Регулятор заявил, что публикации, разжигающие пессимизм и негатив, например, утверждения вроде «усердный труд бесполезен» или «учеба бесполезна», также будут подвергаться пристальному вниманию. О том, какие конкретно меры пресечения или наказания будут применяться за такие взгляды в интернете, пока не сообщается.

Некоторые эксперты предполагают, что обеспокоенность по поводу негативных настроений среди китайских интернет-пользователей усилилась в текущем году на фоне продолжающихся проблем в китайской экономике. По последним статистическим данным, рост экономики может замедлиться в третьем квартале текущего года. В июле промышленное производство в КНР увеличилось на минимальные с ноября 2024 года 5,7%.

