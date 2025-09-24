В Башкирии ужесточили приговор экс-замначальнику райотдела полиции

Верховный суд Башкирии признал бывшего заместителя начальника отдела МВД России по Мелеузовскому району Александра Заварзина виновным в получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и приговорил его к четырем годам лишения свободы со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов на три года. Его также лишили специального звания, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2023 года Александра Заварзина задержали за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, он помогал зарегистрированному под Уфой ООО «Стандарт» (ликвидировано в мае 2018 года), которое выкапывало и сдавало в металлолом чужие трубы. В декабре 2023 года подполковник уволился по выслуге лет.

В июле Мелеузовский районный суд признал бывшего полицейского виновным в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ) и переквалифицировал его действия с получения взятки в особо крупном размере (2,5 млн руб.) на получение ее в значительном размере (143 тыс. руб.). Тогда суд приговорил его к штрафу в 1 млн руб., и с учетом времени содержания под стражей и запрета определенных действий снизил сумму до 300 тыс. руб.

Тогда же Верховный суд Башкирии удовлетворил гражданский иск Мелеузовской межрайонной прокуратуры, которая просила уволить полковника Александра Заварзина в связи с утратой доверия. С него также взыскали более 11 млн руб., законность происхождения которых не подтверждена.

Майя Иванова