Мэрия Лондона назвала возмутительными высказывания Трампа в адрес Хана

Жесткая критика президента США Дональда Трампа в адрес мэра Лондона Садика Хана возмутительна. Так высказывания американского лидера прокомментировали в мэрии британской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters

Выступая с трибуны Генассамблеи ООН 23 сентября, Дональд Трамп раскритиковал европейские страны за неспособность справиться с миграционным кризисом. Здесь же он упомянул и Великобританию. «В Лондоне ужасный мэр просто чудовищный. Город очень сильно изменился. Они хотят шариатский закон»,— сказал президент США.

«Мы не собираемся удостаивать его возмутительные и ханжеские высказывания ответом.— прокомментировали CBS News слова Дональда Трампа в мэрии Лондона.— Лондон — величайший город в мире, он безопаснее крупных городов США, и мы рады приветствовать рекордное количество граждан США, переезжающих сюда».

Садик Хан — политик-лейборист пакистанского происхождения, который занимает пост мэра Лондона с 2016 года. Он стал первым мусульманином, занявшим эту должность. В мае 2024 года он первым среди своих предшественников был переизбран на пост мэра в третий раз.

Отношения Садика Хана с Дональдом Трампом испортились еще в 2015 году. Тогда британский политик осудил на тот момент кандидата в президенты США за призыв запретить мусульманам въезд в Соединенные Штаты. Последующие годы они неоднократно критиковали друг друга. После визита в Великобританию на прошлой неделе Дональд Трамп назвала Садика Хана «одним из худших мэров в мире» и заверил, что попросил не приглашать того на банкет в Виндзорском замке. «Он мне уже давно не нравится»,— сказал тогда президент США. Незадолго до этого Садик Хан заявил, что Дональд Трамп сделал «больше всего для разжигания пламени раскольнической, крайне правой политики во всем мире за последние годы».

Лусине Баласян