В России запланированы дополнительные мероприятия по «обелению» экономики

Правительство России готовит дополнительные меры по борьбе с сокращением теневой занятости и серых зарплат. Об этом заявил глава Минэкономики Максим Решетников на заседании Совета федерации.

«С точки зрения обеления экономики, здесь задачи стоят постоянные. В текущих условиях они поставлены гораздо более остро, и сейчас готовятся дополнительные мероприятия в этой связи»,— сказал господин Решетников (цитата по «РИА Новости»).

В апреле Минтруд представил план борьбы правительства с нелегальной занятостью на ближайшие три года. В частности, министерство до 1 ноября 2025 года должно проанализировать существующую практику по таким нарушениям и предложить, как с ними бороться.

