В Татарстане за август доля отказов по кредитам составила 77%

В Татарстане в августе 2025 года доля отказов по розничным кредитам составила 77%. Информация об этом опубликована в отчете Национального бюро кредитных историй.

В Татарстане доля отказов по кредитам за август 2025 года составила 77%

По сравнению с августом 2024 года доля отказов в кредитах в Татарстане выросла на 1,3 п. п. (процентных пункта), тогда значение составило 75,7%.

Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в России в августе этого года — 78,1%. По сравнению с показателем за август 2024 года (76,2%) доля отказов выросла на 1,9 п. п.

«Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты росла со второй половины прошлого года по причине проведения регулятором жесткой денежно-кредитной политики», — объясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выдача кредитных карт в июне сократилась на 9,8% по сравнению с маем.

