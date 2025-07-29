В Татарстане выдача кредитных карт сократилась на 9,8% в июне

В Республике Татарстан зафиксировано наибольшее сокращение количества выданных кредитных карт среди регионов-лидеров по выдаче в июне 2025 года — на 9,8% по сравнению с маем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным НБКИ, Татарстан разделил антирекорд с Краснодарским краем, где также отмечено падение на 9,8%. Это наиболее значительное снижение среди 20 регионов-лидеров по выдаче кредитных карт. Для сравнения: в Москве количество новых кредиток сократилось на 3,8%, в Санкт-Петербурге — на 5%.

В целом по России в июне 2025 года банки выдали 1,03 млн новых кредитных карт, что на 4,8% меньше майского показателя. Это минимальное значение за последний год. Объем лимитов по новым картам составил 103,3 млрд руб. против 108,8 млрд руб. в мае. По сравнению с июнем 2024 года количество выданных кредиток упало на 55,2%, а объем лимитов — на 60,5%.

Анар Зейналов