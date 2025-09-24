Татарстан занял 13-е место среди российских регионов по среднему количеству квартир в жилом комплексе, согласно данным портала «Домклик». В республике в среднем насчитывается 485 квартир в одном ЖК.

Татарстан занял 13-е место среди регионов по среднему числу квартир в ЖК

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Татарстан занял 13-е место среди регионов по среднему числу квартир в ЖК

Лидером рейтинга стала Москва с 1554 квартирами в среднем на один комплекс, за ней следуют Московская область (1512) и Краснодарский край (1424). В топ-5 также вошли Ленинградская область (1187) и Санкт-Петербург (1064).

На 6–10 местах расположились Свердловская область (695), Красноярский край (672), Тюменская область (645), Республика Башкортостан (619) и Ростовская область (563). В топ-15 также вошли Воронежская (511), Новосибирская (489) и Самарская (444) области, а также Приморский край (432).

Татарстан также занял первое место среди российских регионов по обеспеченности новостроек детскими садами: 55,8% ЖК в республике имеют дошкольные учреждения.

Влас Северин