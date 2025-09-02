Татарстан возглавил рейтинг регионов по обеспеченности новостроек детсадами

Татарстан занял первое место среди российских регионов по обеспеченности новостроек детскими садами — 55,8% жилых комплексов располагают дошкольными учреждениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Сбербанка «Домклик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан возглавил рейтинг обеспеченности новостроек детсадами

Фото: Пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Татарстан возглавил рейтинг обеспеченности новостроек детсадами

Фото: Пресс-служба администрации Кировского и Московского районов

По обеспеченности школами республика заняла третье место с показателем 49,3%. Лидерами стали Калининградская (53,2%) и Нижегородская (52,5%) области.

В среднем по России более четверти новостроек располагают школами (28%) и детскими садами (30,3%).

Татарстан также вошел в тройку лидеров по наличию детских игровых площадок (65,1%) и спортивных комплексов (65,1%) на территории новостроек. По этим показателям республика уступает только Нижегородской области.

В начале августа сообщалось, что в Татарстане к началу учебного года завершат ремонт 213 объектов образования за 4,6 млрд руб.

Анар Зейналов