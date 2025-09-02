Татарстан возглавил рейтинг регионов по обеспеченности новостроек детсадами
Татарстан занял первое место среди российских регионов по обеспеченности новостроек детскими садами — 55,8% жилых комплексов располагают дошкольными учреждениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Сбербанка «Домклик».
Фото: Пресс-служба администрации Кировского и Московского районов
По обеспеченности школами республика заняла третье место с показателем 49,3%. Лидерами стали Калининградская (53,2%) и Нижегородская (52,5%) области.
В среднем по России более четверти новостроек располагают школами (28%) и детскими садами (30,3%).
Татарстан также вошел в тройку лидеров по наличию детских игровых площадок (65,1%) и спортивных комплексов (65,1%) на территории новостроек. По этим показателям республика уступает только Нижегородской области.
В начале августа сообщалось, что в Татарстане к началу учебного года завершат ремонт 213 объектов образования за 4,6 млрд руб.