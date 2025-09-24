Фигуристка Аделия Петросян хотела отказаться от участия в олимпийском отборе

Российская фигуристка Аделия Петросян хотела отказаться от участия в отборочном турнире на Олимпийские игры 2026 года. Об этом в интервью платформе Okko рассказала тренер спортсменки Этери Тутберидзе.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Аделия Петросян

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Госпожа Тутберидзе сообщила, что в начале сезона Петросян получила травму. Из-за процесса восстановления фигуристка выбыла из тренировочного процесса на 3–4 недели.

«Аделя была вся в сомнениях, говорила: ''Я не готова, я не могу в таком состоянии ехать''. Ей говорили: "Зачем ты отказываешься, ты что хочешь запасной девочке отдать это место?" Она сказала: "Да, если она более достойна, пусть она едет". Просто, оказалось, девочка, которая запасная, еще менее готова», — сказала Этери Тутберидзе. Запасной на пекинский турнир была заявлена Алина Горбачева, которая в прошлом сезоне завоевала бронзу чемпионата России.

Аделия Петросян отобралась на Игры, выиграв квалификационный турнир. Она показала результат 209,63 балла. Также олимпийскую квоту получил российский фигурист Петр Гуменник.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что для допуска на Игры Аделия Петросян и Петр Гуменник должны дождаться решения спецкомиссии по проверке индивидуальных нейтральных атлетов.

Таисия Орлова