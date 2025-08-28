Подгорица притормозила на пути в Брюссель

Черногория, которая считается первой на очереди среди кандидатов на членство в ЕС, выполнила в нынешнем году менее двух третей обязательств по вступлению, и темпы их реализации сильно замедлились. Кроме того, Черногория в последнее время испортила отношения с соседней Хорватией, которая стала блокировать ее интеграцию в ЕС. Черногорская оппозиция обвинила власти в намеренном торможении евроинтеграции в угоду Сербии, которая не заинтересована в том, чтобы соседняя республика оказалась в ЕС раньше нее. Так что планы Черногории вступить в Евросоюз уже в 2028 году оказались под большим вопросом. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Министерство по европейским делам Черногории признало на этой неделе, что республика в 2025 году выполнила только 123 своих обязательства по вступлению в ЕС из 190, то есть 65%. Более того, темпы их реализации существенно замедлились — в прошлом году было выполнено 92% обязательств перед Брюсселем.

В планах черногорского правительства — завершить до конца 2026 года переговоры с ЕС по всем 33 областям из программы вступления. Однако в настоящий момент «закрыты» только семь областей (наука и исследования, образование и культура, информационное общество и СМИ, предпринимательство и др.). Да и амбиции правительства заметно поубавились.

Если еще полгода назад речь шла о завершении в нынешнем году переговоров по девяти областям, то сейчас говорят максимум о шести. При таком раскладе на следующий год останется «закрывать» 20 областей, что почти нереально.

Причины торможения в движении Черногории к ЕС в Министерстве по европейским делам не раскрывают. Местные же эксперты считают, что дело — не просто в ухудшившейся статистике. «Это не только бюрократический просчет, это провал политики, которая не в состоянии реализовать минимум ожиданий,— говорит политолог Милена Бешич.— Евросоюз ясно продемонстрировал готовность понизить критерии и, несмотря на все проблемы, буквально подталкивает Черногорию к членству, но правительство неспособно выполнить даже эти скромные требования».

Вдобавок Черногория в последнее время сильно испортила отношения с соседней Хорватией, которая ранее активно помогала Подгорице со вступлением в НАТО и интеграцией в ЕС. Прошлым летом Хорватия объявила персонами нон грата трех членов черногорского руководства, обвинив их в «систематической деятельности по нарушению норм двусторонних отношений». В хорватский черный список попали спикер черногорского парламента Андрия Мандич, первый вице-премьер Алекса Бечич и один из лидеров Демократического фронта, депутат Милан Кнежевич.

Затем Хорватия направила Черногории документ с требованием решить все спорные двусторонние вопросы, что Загреб до того не форсировал. Хорватия ожидает от Черногории разграничения на стратегически важном приграничном полуострове Превлака; возврата учебного военного корабля «Ядран», оставшегося в Черногории после распада СФРЮ; выплаты репараций за участие черногорских граждан в войне югославской армии против Хорватии и компенсаций содержавшимся в лагерях хорватам; полного обеспечения прав хорватскому нацменьшинству в Черногории; отказа от практики присваивания черногорским объектам и улицам имен лиц, которых в Хорватии считают военными преступниками.

В итоге в декабре прошлого года Хорватия заблокировала «закрытие» Черногорией одной из ключевых областей в переговорах с Брюсселем — по внешней политике. А в начале августа хорватский МИД объявил, что из-за несправедливого раздела военного имущества бывшей Югославии Подгорица осталась должна Загребу $2 млрд.

Черногорская оппозиция обвиняет руководство страны, где ключевую роль играют просербские партии, в сознательном ухудшении отношений с Хорватией и намеренном торможении евроинтеграции, которую поддерживают до 80% жителей страны.

Оппозиционеры убеждены, что правительство проводит такую политику по указке соседней Сербии, не заинтересованной в том, чтобы соседняя республика оказалась в ЕС раньше нее.

Все это делает весьма проблематичными планы Черногории завершить в будущем году переговоры с ЕС о вступлении, а спустя еще два года, в 2028-м, стать полноценным членом Евросоюза.

Геннадий Сысоев