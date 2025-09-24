Песков: Трамп не может игнорировать открытость Путина к урегулированию

Россия готова к урегулированию конфликта на Украине, а президент США Дональд Трамп не может игнорировать открытость российского коллеги Владимира Путина к этому процессу. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Отношения двух президентов позволяют им обсуждать достаточно острые темы, в том числе и тему украинского урегулирования, и доносить друг до друга основные посылы. Россия открыта для процесса урегулирования, и президент Трамп не может не видеть открытость Путина для этого процесса»,— сказал представитель президента в эфире радио РБК.

Накануне Дональд Трамп заявил, что рассчитывал разрешить конфликт на Украине в короткие сроки из-за его хороших отношений с Владимиром Путиным. Однако, по словам американского президента, «эти отношения ничего не значили», что стало большим разочарованием. Он пообещал ввести «серьезные пошлины», если Россия не будет готова пойти на урегулирование.

О смене позиции Трампа по Украине — в материале «Ъ» «''Плохая новость для Владимира Зеленского''».

Лусине Баласян