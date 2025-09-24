Около 70 экс-франчайзи Subway запускают в России новую сеть под брендом SBW

68 бывших франчайзи Subway запускают новую сеть ресторанов под брендом SBW. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на компанию «Вест», которая представляет их интересы. Сейчас под ее управлением находится 181 точка в 38 городах России.

Некоторые бывшие франчайзи Subway не согласились с новыми условиями после начала ребрендинга сети ресторанов, поэтому они решили запустить отдельный бренд SBW. Изначально предполагалось, что после прекращения поддержки торговой марки Subway в России рестораны будут переименованы в Subjoy.

По словам представителя SBW, сеть сохранит основные позиции меню и формат обслуживания американской сети ресторанов. Средний чек и ценовой диапазон тоже останутся прежними. Однако SBW планирует ввести собственные сезонные новинки и разработать отдельное мобильное приложение для доставки.

Франчайзер Subway International B.V. в июне 2024 года заявил о желании прекратить работу в России. Российские франчайзи получили уведомления о прекращении поддержки торговой марки и предстоящем расторжении договоров. В августе этого года ООО «Сабджой сервис компани», которое управляет 140 из 400 заведений под брендом Subway в РФ, объявило о переименовании своих объектов в Subjoy.

Подробнее — в материале «Ъ» «Фастфуду подбирают бренд».