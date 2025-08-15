Фастфуду подбирают бренд

Крупный экс-франчайзи Subway в России ребрендирует заведения. 140 из 400 действующих кафе сети теперь будут работать под названием Subjoy. Искать новые наименования бизнес вынужден из-за прекращения действия соглашений с держателем франшизы американской сети. Смена вывесок обходится недорого, но потребители нередко предпочитают заведения с привычным брендом.

Управляющее 140 из 400 заведений под брендом Subway в России ООО «Сабджой сервис компани» переименует свои объекты в Subjoy, следует из сообщения компании. Ребрендинг пройдет в несколько волн и в итоге затронет все кафе, уточнили там. 100 заведений сменят вывеску до 30 сентября, остальные — до конца года.

Subway — одна из крупнейших в мире сетей фастфуда по числу точек. Компания изначально создана в США в 1965 году и развивается по модели франчайзинга. В России первый Subway открылся в 1994 году в Санкт-Петербурге. О своем намерении прекратить работу в стране франчайзер Subway International B.V. заявил в июне 2024 года. Тогда российские франчайзи были проинформированы о прекращении поддержки торговой марки и предстоящем расторжении договоров коммерческой концессии, уточнили в «Сабджой сервис компани».

До прекращения концессии ООО «Сабджой сервис компани» было одним из крупнейших российских франчайзи Subway. Структура в равных долях, согласно СПАРК, принадлежит Елене Бойко и Ольге Блудовской. Выручка компании в 2024 году выросла более чем в два раза, до 156,4 млн руб. Чистая прибыль составила 49,6 млн руб. против убытка в 13,7 млн руб. годом ранее.

«Сабджой сервис компани» не единственный российский франчайзи Subway, задумавшийся о смене бренда. С начала года в Москве работают несколько заведений «Сабфреш». Их совладелец Мамука Церетели ранее пояснял изданию «Большой город», что владельцы американского бренда уже не осуществляют контроля за объектами в России.

ООО «Сабвэй Раша Маркетинг Компани», изначально занимавшаяся развитием франшизы Subway в России, в начале июля обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию другого созвучного бренда — Subboy. Собственником самой компании летом 2022 года вместо Дэвида Уоррелла стала Ольга Блудовская, следует из СПАРК.

Схожесть нового названия и айдентики с прежним сыграет на руку заведениям с точки зрения маркетинга: покажет потребителям преемственность и возможность покупать привычный продукт, считает гендиректор RestCon Елена Перепелица.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская считает, что потребители ассоциируют фирменный бутерброд именно с приставкой Sub. Саму по себе практику смены логотипов известных марок директор практики «Корпоративные финансы» Strategy Partners Михаил Жиганов называет привычной для российских потребителей. «При гармоничном ребрендинге и сильной поддержке сетям удавалось сохранить большую часть лояльных посетителей и даже привлечь новых»,— рассуждает госпожа Рождественская.

Крупные сети фастфуда в России выбирали разные стратегии смены названий. Например, уход Rostic’s от бренда KFC был поэтапным: потребители постепенно знакомились с новым брендом, вспоминает господин Жиганов. Это во многом было обусловлено франчайзинговой моделью. Рестораны «Вкусно и точка» изначально были в собственности российской «дочки» McDonald’s и поменяли название быстро. Burger King пока продолжает работу под привычным брендом. Сам по себе ребрендинг, по словам Михаила Жиганова, редко требует значительных затрат.

Елена Перепелица не исключает, что те заведения Subway, которые не откликнулись на предложение сменить бренд, просто продолжат работать под прежним названием.

Эксперт сомневается, что этот путь несет в себе юридические последствия в условиях, когда глобальная компания свернула присутствие в стране. Потребители, вероятно, будут отдавать предпочтение ресторанам с прежним названием. Хотя Subway в мире очень ревностно относится к своему бренду и даже к составным частям названия, предупреждает госпожа Рождественская.

Сегмент фастфуда оказался в более выигрышном положении, чем ресторанный рынок в целом. По подсчетам сервиса «Чек Индекс», в мае—июне 2025 года число чеков в профильных кафе выросло на 8% год к году, в то время как в ресторанах и барах показатель снизился на 2%. Потребители стали чаще выбирать более бюджетные заведения, стремясь сэкономить. Средний чек в фастфуде в мае—июне составила 515 руб., прибавив 11% год к году, в ресторанах и барах — 2,5 тыс. руб., увеличившись на 15%.

Дарья Андрианова