Прокуратура внесла представление главе минцифры Новосибирской области

В связи с выявленными нарушениями в работе системы «Карта жителя Новосибирской области» прокуратура внесла представление министру цифрового развития и связи региона Сергею Цукарю, сообщил Telegram-канал надзорного ведомства.

Как установила прокуратура, «Карта жителя Новосибирской области», которая позволяет получать льготы, в том числе на проезд в общественном транспорте, не синхронизирована с другими информационными системами.

«Возникающие пробелы приводят к тому, что жители региона лишены возможности своевременно и оперативно пользоваться положенными им льготами»,— говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», прокуратура Новосибирской области выявила нарушения в надзоре за обрушившейся в Татарске школой.

Михаил Кичанов