Выявлены нарушения при приемке школы, частично обрушившейся под Новосибирском

Прокуратура в ходе проверки по факту обрушения здания школы №5 в Татарске Новосибирской области выявила ряд нарушений. Учреждение, введенное в эксплуатацию в 1937 году, не находилось в реестре аварийных зданий. Последний раз ремонт в здании школы проводился 10 лет назад, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: МЧС Новосибирской области

По результатам комиссионной приемки в августе 2025-го, школа без каких-либо замечаний была признана готовой к началу учебного года. Правоохранители установили, что в обследовании здания участвовали специалисты не всех органов, ответственных за приемку школы.

Как писал «Ъ-Сибирь», частичное обрушение здания школы №5 в Татарске произошло утром 21 сентября. В результате инцидента никто не пострадал. Учащихся учреждения перевели на дистанционный формат обучения. СУ СКР региона возбудило уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела.

Александра Стрелкова