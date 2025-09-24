Песков назвал новый бюджет России «абсолютно сбалансированным»

Внесенный Минфином в правительство РФ проект бюджета на три года является сбалансированным. В соответствии с документом «все социальные обязательства выполняются и будут выполняться», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам господина Пескова, «проблемы сейчас есть в экономике любой страны», но для России ситуация усугубляется еще и санкционным давлением. Однако «внесен абсолютно сбалансированный бюджет», сказал он РБК.

Дмитрий Песков добавил, что «есть определенные новации», которые «аргументированно предлагает кабинет министров», и кабмин «будет дальше объяснять целесообразность того, что предлагается».

В составе предложений Минфина по бюджету — повышение ставки НДС с 20% до 22%. Необходимость такого шага ведомство объяснило нуждами обороны.

Подробнее — в материале «Ъ» «НДС попал под мобилизацию».