Дом главного тренера сборной Португалии по футболу ограбили на €1 млн

Неизвестные ограбили дом главного тренера сборной Португалии по футболу Роберто Мартинеса, сообщает A Bola. По данным издания, общий ущерб оценивается в €1 млн.

Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

Сообщается, что инцидент произошел 20 сентября. Роберто Мартинеса в этот момент находился не дома. Преступники пробрались через кухню и украли драгоценности и часы. Свидетелем ограбления стал сторож, который работал в подвале.

Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии в 2023 году. Под его руководством команда стала победителем Лиги наций (2025). С 2016 по 2022 год Мартинес тренировал бельгийскую сборную, которую привел к бронзовым медалям чемпионата мира-2018. Также он возглавлял английские клубы «Суонси», «Уиган» и «Эвертон».

Таисия Орлова

