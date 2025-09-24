Борская компания получит 7,8 млн рублей на модульные гостиницы

Губернатор Нижегородской области определил получателя субсидии на создание модульных некапитальных средств размещения в 2025 году. Согласно указу от 22 сентября, им стало ООО «Экстремальные виды спорта» из города Бор.

Компания реализует инвестпроект по расширению модульной гостиницы на Юрасовском озере. Она получит на свой проект 7,8 млн руб., из которых 7,5 млн — за счет федерального бюджета.

Как писал «Ъ-Приволжье», Нижегородская область в 2025/27 годах получит на субсидирование проектов по созданию модульных гостиниц 185,6 млн руб.

Галина Шамберина