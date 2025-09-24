Депутат выступил против продажи Центрального рынка в Ярославле

Депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин выступил против продажи Центрального рынка. Заявление он сделал на заседании муниципалитета 24 сентября, на котором рассматривался вопрос о включении рынка в прогнозный план приватизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Каширин

Фото: мэрия Ярославля Анатолий Каширин

Фото: мэрия Ярославля

«Очень серьезный актив, расположенный в центре города, который находится в муниципальной собственности. И я считаю, что все-таки следовало бы хорошенько подумать, стоит ли нам его продавать, сиюминутно получив какие-то деньги, закрыв дыру в бюджете»,— сказал Анатолий Каширин.

Он напомнил о продаже муниципального Ленинского рынка. «Ъ-Ярославль» сообщал, что АО «Ленинский рынок» в 2020 году был продан ООО «Дордой» по начальной цене аукциона за 145,27 млн руб. Инвестор планировал провести реконструкцию, но она до сих пор не завершена.

«И что сейчас с этим рынком? Он разваливается дальше, по-моему. Вот я проезжаю мимо, я не вижу там никаких движений по этому рынку вообще. Не случится ли с Центральным рынком такая история? Сейчас время сложное, с кредитами плохо», — сказал Анатолий Каширин.

Заявление депутата не вызвало дискуссии. Депутаты проголосовали за предложенные мэрией изменения в план приватизации, которые включают в себя и продажу Центрального рынка.

Антон Голицын