В областном правительстве объяснили снижение субсидии на развитие скотоводства

Снижение базовых ставок субсидий на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства в 2025 году связано с высокими ставками 2024 года. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году годовая ставка субсидии на содержание помесных коров мясного направления составляла 4925 руб. за голову, в 2025 году — 1901 руб., на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород — 5200 руб., в 2025 году — 2205 руб.

«В 2024 году, благодаря экономии средств, удалось направить дополнительные средства на мясное скотоводство, что позволило увеличить размер субсидии на одну голову скота. Поддержка данного направления продолжается и в 2025 году»,— прокомментировали в профильном министерстве.

В ведомстве добавили, что ежегодная поддержка развития мясного скотоводства в регионе составляет 4 млн руб. Кроме того, в текущем году на работу по генотипированию крупного рогатого скота выделено 13 млн руб.

Алла Чижова