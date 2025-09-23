В Ярославской области снизили размер субсидий на развитие мясного скотоводства

В Ярославской области в среднем в 2,4 раза снижены базовые ставки субсидий на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства. Соответствующий приказ подписал министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Евгений Тихонов, документ опубликован 22 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Так, на 2025-й год годовая ставка субсидии на возмещение части затрат на содержание помесных коров мясного направления составляет 1901 руб. за голову, на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, — 2205 руб. В 2024-м году ставки субсидий были значительно выше — 4925 и 5200 руб. соответственно.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году в регионе была уменьшена субсидия производителям зерна. В профильном министерстве это объясняли это хорошим урожаем прошлого года.

Алла Чижова