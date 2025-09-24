Депутаты думы Екатеринбурга отправили гуманитарный груз в зону СВО

Парламентарии городской думы Екатеринбурга помогли сформировать и отправить бойцам в зону специальной военной операции (СВО) гуманитарную помощь в рамках городской акции, сообщили в думе. В состав груза весом в 40 тонн вошли генераторы, бензопилы, маскировочные сети, а также автомобиль УАЗ и несколько мотоциклов.

Груз был собран совместными усилиями общественников, волонтеров, сотрудников предприятий, представителей органов власти, благотворительных фондов, неравнодушных жителей и других активистов. Зампредседателя гордумы Илья Бондарев передал военнослужащим коробки с медикаментами. «Важно помнить, что их безопасность и моральное состояние — приоритет, и мы делаем все возможное, чтобы поддержать их в эти нелегкие времена», — сказал он.

Депутат Сергей Павленко, возглавляющий фонд «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций», отправил строительные материалы и инструменты в одну из воинских частей. Помощь была оказана по просьбе супруги одного из бойцов. Также депутат закрыл сбор средств на автомобиль «Нива»: его передали священнику отцу Василию, чья машина вышла из строя. Новый автомобиль станет передвижной церковью для участников СВО — в ней священник разместил особо почитаемую храмовую икону.

Гуманитарный груз в зону спецоперации вместе с представителями общественного движения «Чкаловцы своих не бросают!» отправила депутат Елена Бондаренко. Для военнослужащих и жителей зоны СВО активисты собрали несколько десятков коробок с одеждой, сладостями, продуктами питания, автозапчастями, баллонами с газом, лекарствами.

Ирина Пичурина