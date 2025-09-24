Лавров встретится с Рубио на Генассамблее ООН 24 сентября

Встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на 80-й Генассамблее ООН пройдет 24 сентября. Об этом сообщил «РИА Новости» замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров (слева) и Марко Рубио в августе 2025 года

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Сергей Лавров (слева) и Марко Рубио в августе 2025 года

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

По его словам, повестка встречи будет «большой». Точные темы обсуждений не раскрываются. Сергей Лавров уже прибыл в Нью-Йорк.

На 25 сентября у главы МИД РФ запланирована встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. На общих прениях Сергей Лавров выступит 27 сентября. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН началась 23 сентября.