Стоимость застройки квартала у стадиона Гастелло в Уфе превышает 10 млрд рублей

Глава администрации Уфы Радмир Мавлиев подписал постановление о проведении конкурса на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной улицами Сельской Богородской, Мишкинской и Индустриальным шоссе напротив стадиона имени Гастелло площадью 7,5 га. Торги должны провести не позднее полугода после публикации документа.

Цена права на заключение договора о комплексном развитии территории составляет 1,76 млн руб., участники конкурса должны внести задаток на эту сумму.

Минимальный объем финансирования работ победителем торгов, с которым заключат договор о комплексном развитии территории, должен быть не менее 10,8 млрд руб. Участник конкурса должен иметь 223,89 млн руб. на расселение аварийных домов (это 25% от общего объема расселения МКД, подлежащих сносу).

Участник должен сформировать участок внутри квартала для строительства детского сада на 200 мест.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в начале сентября мэрия Уфы опубликовала постановление о комплексном развитии этой территории. Там планируют построить среднеэтажные и высотные жилые дома, разместить гаражи, снегоплавильную станцию, образовательные учреждения, спортивные объекты. Предельный объем жилищного строительства составит 98 тыс. кв. м.

Исполнитель работ должен снести 12 аварийных жилых домов, нежилое строение, здание недействующего детского сада и три жилых дома, не признанных аварийными.

Проект должен быть реализован за семь лет.

Майя Иванова