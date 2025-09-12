Мэрия Уфы планирует застройку территории возле стадиона имени Гастелло

Администрация Уфы приняла решение о комплексном развитии территории, ограниченной Сельской Богородской и Мишкинской улицей и Индустриальным шоссе. Соответствующее постановление мэрия опубликовала на своем сайте.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сейчас территория площадью 7,5 га напротив стадиона имени Гастелло и одноименного парка застроена аварийными жилыми домами.

Комплексное развитие территории предполагает строительство среднеэтажных и высотных жилых домов, размещение гаражей, снегоплавильной станции, образовательных учреждений, спортивных объектов и иных сооружений. Предельный объем жилищного строительства составит 98 тыс. кв. м.

Исполнитель работ должен снести 10 аварийных жилых домов, нежилое строение, здание недействующего детского сада и три жилых дома, не признанных аварийными.

На реализацию проекта отводится семь лет.

Майя Иванова